‘वे सबके दरवाजे पर भटकते हैं और पैसे का अहंकर दिखाते हैं’, OP राजभर ने मऊ के MP राजीव राय पर निकाली भड़ास, क्या है विवाद?

मंत्री ओपी राजभर ने राजीव राय के बयान पर भी पलटवार किया। राजीव राय ने अरविंद राजभर के आरोपों पर लीगल नोटिस भेजने की बात कही थी, जिस पर ओपी राजभर ने कहा- वे लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजते? अगर वे समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो अमित शाह से क्यों मिलते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि राजीव राय ने ट्वीट किया था कि अमित शाह ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, जिसे सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित किया गया। ओपी राजभर ने कहा कि यह भी भ्रामक प्रचार था।