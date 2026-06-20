मऊ में पुलिस पर पथराव, सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद जोरदार हंगामा, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज

घटनास्थल पर माहौल खराब होने के बाद अतरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। एएसपी अनूप कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही मौके पर घोसी कोतवाली, दोहरीघाट, मधुबन और कोपागंज थानों की पुलिस को भी बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। फिलहाल, पुलिस ने हाईवे पर यातायात बहाल कर दिया है।