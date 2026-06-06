Mau News: कॉकरोच पार्टी की सदस्यता लेने से मना किया तो अस्पताल में घुसकर डॉक्टर को पीटा, पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर

Mau News: मऊ जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र स्थित मझवारा मोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में गुरुवार को एक अजीबोगरीब और सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां कथित तौर पर “कॉकरोच पार्टी” (cockroach party) की सदस्यता लेने से इनकार करना एक सरकारी डॉक्टर को भारी पड़ गया। आरोप है कि खुद को पार्टी का पदाधिकारी बताने वाले युवक ने डॉक्टर के साथ मारपीट की, अस्पताल में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। घटना के बाद अस्पताल कर्मचारियों और चिकित्सकों में भारी आक्रोश है।