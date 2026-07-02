मां और पत्नी की मौत का ससुर था कारण! तंत्र-मंत्र का शक होने पर ससुर की हत्या, मऊ में दामाद समेत 4 अरेस्ट

पुलिस ने बताया है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी दामाद ने बताया है कि उसे इस हत्या के बाद किसी तरह का पछतावा नहीं है। दामाद ने खुद से अपना जुर्म कबूल किया है और उसे इस बात की खुशी है कि अब उसके परिवार में अन्य किसी सदस्य की मौत नहीं होगी। पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मामले में आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है।