Accident News: मुहम्मदाबाद गोहना में भीषण सड़क हादसा, युवक की मौत से शादी के घर में मातम

मिली जानकारी के अनुसार, सियाबस्ती निवासी विजय राजभर का पुत्र धर्मेंद्र राजभर अपने छोटे भाई की शादी के सिलसिले में अपनी मौसी की बेटी को लेने गया था। बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल को उसके छोटे भाई की शादी होनी थी, जिसके चलते घर में खुशी का माहौल था। धर्मेंद्र अपनी मौसी लीला की बेटी को लेकर वापस घर लौट रहा था।