Mau News: कथित ऑडियो वायरल होने के बाद एसडीओ निलंबित, विभागीय जांच के आदेश



मंत्री के निर्देश पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने आरोपी एसडीओ अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।

मुख्य अभियंता, आजमगढ़ मंडल की ओर से भी पुष्टि की गई कि मऊ के डिवीजन-प्रथम में तैनात एसडीओ के खिलाफ वायरल आडियो के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और पूरे मामले की जांच जारी है।