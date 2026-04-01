Mau Crime : “तुम मेरी नहीं हुई तो किसी को तुम्हारा नहीं होने दूंगा!” – प्रेम, जुनून और बदले ने ली युवक की जान

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पहचान आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के हथौटा गांव निवासी शिवम सिंह के रूप में हुई। वह एक ट्रीटमेंट प्लांट में वॉचमैन की नौकरी करता था। शिवम एक युवती के संपर्क में आया, जिससे पहले से ही कई युवक जुड़े हुए थे। इसी क्रम में युवती का पूर्व प्रेमी अनमोल सिंह, शिवम से नाराज रहने लगा, क्योंकि युवती ने उससे बातचीत बंद कर दी थी। बाद में युवती ने शिवम को भी छोड़ दिया, जिससे वह मानसिक रूप से व्यथित और अस्थिर हो गया।