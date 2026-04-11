Mau News: एक ही वाहन से श्मशान पहुंचे तीनों दोस्तों के शव, चारों तरफ था करुण क्रंदन, 6 महीने में ही पति ने छोड़ा साथ

Mau News: मधुबन-घोसी मार्ग पर गुरुवार देर रात जामडीह के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया। इस दर्दनाक दुर्घटना में बीबीपुर गांव के तीन युवकों—आज़ाद यादव उर्फ अज्जू, प्रमोद यादव और बेचन यादव—की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों आपस में गहरे दोस्त थे और एक ही बाइक पर सवार होकर घोसी स्थित एक निजी अस्पताल में अपने मित्र की पत्नी और नवजात शिशु को देखने गए थे।