Murder News: युवक की निर्मम हत्या ईट से कुचकर चेहरा किया क्षतिग्रस्त

वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी फ़ोन के माध्यम से एक शव मिला है मौके पर हम लोग पहुंचे देखा गया तो लाठी डंडों से पीटकर करके एक युवक को मौत के घाट उतारा गया चेहरे की बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया शब को कब्जे में ले कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ।