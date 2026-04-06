Weather update: बदलेगा मौसम का मिज़ाज, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 7 और 8 अप्रैल को होगी बारिश



मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वांचल के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।

प्रशासन ने भी संभावित मौसम बदलाव को देखते हुए अलर्ट रहने की बात कही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।