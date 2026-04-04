Mau News: पिता की हत्या करने वाला पुत्र गिरफ्तार, पागलखाने भेजने की बात से था नाराज



यह मामला कोतवाली क्षेत्र के इंद्रपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार तड़के करीब चार बजे हरिकेश नामक युवक ने अपने पिता बसाऊ (55) पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया था।