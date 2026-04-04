Weather update: दोपहर बाद बिगड़ा मौसम का मिजाज, किसानों की बढ़ी चिंता



आंधी के साथ मौसम ठंडा जरूर हुआ, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस समय गेहूं की कटाई और मड़ाई का काम चल रहा है, ऐसे में तेज हवा और संभावित बारिश से फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीण इलाकों में किसान अपनी तैयार फसल को सुरक्षित रखने के लिए जल्दबाजी में जुट गए। कई जगहों पर फसल को ढकने और समेटने का काम तेजी से किया गया।