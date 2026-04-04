Mau News: दबंगों ने युवक को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज



इसके अगले दिन कृष्णा अपने ससुराल धर्मसीपुर जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में नहर के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उसे पकड़ लिया, मुंह बांधकर बाइक से कसारी गांव ले गए और वहां उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। कुछ समय बाद उसे तमसा नदी के पास छोड़ दिया गया। पीड़ित किसी तरह घर पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया।