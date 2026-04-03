मऊ में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर का बड़ा बयान, खुद को बताया ‘बेहया नेता’

OMPRAKASH Rajbhar: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अपने बयान से एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र के कसारी गांव में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे राजभर ने खुद को ‘बेहया नेता’ बताते हुए कहा कि वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।