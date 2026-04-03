6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

मऊ में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर का बड़ा बयान, खुद को बताया ‘बेहया नेता’

OMPRAKASH Rajbhar: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अपने बयान से एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र के कसारी गांव में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे राजभर ने खुद को ‘बेहया नेता’ बताते हुए कहा कि वह [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Apr 03, 2026

OMPRAKASH Rajbhar: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अपने बयान से एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र के कसारी गांव में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे राजभर ने खुद को ‘बेहया नेता’ बताते हुए कहा कि वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।

उन्होंने मंच से कहा कि चाहे जिलाधिकारी (DM) से लड़ना पड़े या मुख्यमंत्री (CM) से, डीजीपी या प्रमुख सचिव से—वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनका नाम सुनते ही लोग काम कर देते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि वह दबाव बनाने वाले नेता हैं और आसानी से मानने वाले नहीं हैं।

भाजपा को लेकर किया बड़ा दावा

राजभर ने यह भी साफ किया कि वह भाजपा सरकार में मंत्री जरूर हैं, लेकिन उनकी पार्टी एक सहयोगी दल है। उन्होंने कहा कि भाजपा और उनकी पार्टी अलग-अलग हैं, और यदि भाजपा दबाव बनाती है तो वे भी अपने तरीके से जवाब देते हैं।

उन्होंने प्रदेश के 75 जिलों में गरीबों के साथ अन्याय न होने देने की शपथ लेने की बात कही। साथ ही दावा किया कि असली राजनीतिक गठबंधन दलित और राजभर समाज का है। उनके मुताबिक, अगर पूर्वांचल में ये दोनों समुदाय एकजुट हो जाएं, तो अधिकांश सीटों पर जीत संभव है।

इस दौरान राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। दादरी में हुई गुर्जर रैली को लेकर उन्होंने कहा कि सपा जिस भीड़ का दावा कर रही है, वह स्थानीय नहीं बल्कि पूर्वांचल से लाई गई भीड़ थी। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर सपा को उतना समर्थन नहीं मिल रहा, जितना दिखाया जा रहा है।

सपा को लेकर किया बड़ा दावा

राजभर ने आगे कहा कि अखिलेश यादव न तो हिंदू राजनीति स्पष्ट रूप से कर पा रहे हैं और न ही अल्पसंख्यक राजनीति, जिससे उनकी स्थिति असमंजस वाली हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के नेता केवल टिकट और सत्ता के गणित में लगे हैं, जबकि सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखा रहे।

उन्होंने यह भी दावा किया कि यादव और मुस्लिम मतदाताओं का रुझान भी अब भाजपा की ओर बढ़ रहा है। राजभर के अनुसार, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के पास मजबूत वोट बैंक है, जिसका फायदा आगामी चुनावों में भाजपा गठबंधन को मिलेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Apr 2026 06:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / मऊ में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर का बड़ा बयान, खुद को बताया ‘बेहया नेता’

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Weather update: बदलेगा मौसम का मिज़ाज, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 7 और 8 अप्रैल को होगी बारिश

मऊ

Mau News: ऑटो से टकराई कार पलटी खाई में,10 घायल

मऊ

Mau News: दबंगों ने युवक को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मऊ

Mau News: ड्यूटी के दौरान शराब पी रहे थे इंजीनियर साहब,हुए निलंबित, खैराबाद विद्युत उपकेंद्र का मामला

मऊ

Weather update: दोपहर बाद बिगड़ा मौसम का मिजाज, किसानों की बढ़ी चिंता

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.