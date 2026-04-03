मऊ में बेटे ने की पिता की हत्या, सोते समय लोहे की रॉड से सिर पर किया वार

मृतक की पत्नी और आरोपी की मां चंदा देवी ने हत्या की इस वारदात के बाद पुलिस को लिखित तहरीर दी है और बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चंदा देवी ने बताया कि उनके बेटे हरिकेश की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। उन्होंने बताया कि बेटा कभी-कभी इस तरह की हरकतें करता था, जिससे परिवार के लोग परेशान हो जाते थे और इसी कारण उसके पिता उसे समझाते रहते थे और इसी दौरान बीच-बीच में डांट भी देते थे, जिससे वह नाराज रहा करता था।