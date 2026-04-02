Mau News: नए SP को 24घंटे में चोरों की चुनौती, पुराने तरीके से सेंन काट, लगभग आधा करोड़ की मोबाइल की चोरी

गौरतलब हो कि पुराने एसपी के कार्यकाल में हुई घटनाओं को घटनाओं का चुटकियों में सफल अनावरण करने वाले शहर कोतवाल अनिल सिंह के लिए नए पुलिस अधीक्षक के आवागमन के 24 घंटे के भीतर ही चोरों की यह चुनौती मिलना एक बड़ी बात है। अब देखना होगा कि पहले के एसपी के कार्यकाल में कई बड़ी चोरी और लूट की घटनाओं घटनाओं का कुछ ही घंटे में अनावरण करने वाले, उन्हें अपराध और अपराधियों के चैलेंज से निकाल लाने वाले हनुमान के भेष में कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह नवागत एसपी के लिए किस तरह से हनुमान बनकर सामने आएंगे ? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।