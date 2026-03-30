Mau News: पोखरी के पास युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी



जानकारी के अनुसार जजौली निवासी छन्नू सोनकर (35) पुत्र घुरहू रविवार सुबह घर से मधुबन जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला और वे निराश होकर घर लौट गए।