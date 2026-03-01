UP Police: मऊ के नए एसपी बने कमलेश बहादुर, इलामरन जी बने एटा एएसपी



इलामारन ने 17 फरवरी 2024 को मऊ जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए। अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग में सुधार और त्वरित कार्रवाई के कारण उन्हें एक तेज-तर्रार और सक्रिय आईपीएस अधिकारी के रूप में जाना जाता है। उनके नेतृत्व में मऊ पुलिस ने कई मामलों में प्रभावी कार्रवाई कर बेहतर छवि प्रस्तुत की।