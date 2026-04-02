Mau News: शिक्षक की पत्नी बनीं SDM, UP PCS में 13वीं रैंक हासिल, बधाई देने वालों का लगा तांता

UP PCS Result: मऊ जनपद की सुषमा यादव के एसडीएम पद पर चयन होने से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने UPPSC 2024 में 13वीं रैंक हासिल कर यह उपलब्धि प्राप्त की है। उनकी सफलता पर परिवार, रिश्तेदारों और क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार बधाई दी जा रही है। सुषमा यादव के पति पंकज यादव एक सरकारी शिक्षक हैं, जबकि वह पूर्व विधायक कपिलदेव यादव की पौत्रवधू हैं। उनकी इस सफलता को पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है।