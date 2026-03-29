मऊ – अयोध्या से लौट रही श्रद्धालुओं की बस पेड़ से टकराई, 40 घायल — मऊ के रतनपुरा में बड़ा हादसा

हादसे में बस में सवार लगभग 35 से 40 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और पुरुष सभी शामिल हैं। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण तत्काल मदद के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोगापुर और बाद में जिला अस्पताल मऊ में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है।