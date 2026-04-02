मऊ में खड़ी गेहूं की फसल में आग, दो घटनाओं में करीब 8 बीघा फसल जलकर राख

दूसरी घटना कुम्भापुर गांव में हुई, जहां अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में लपटों ने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक करीब 5 बीघा फसल जल चुकी थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग की भयावहता साफ देखी जा सकती है।