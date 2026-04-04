Mau News: ड्यूटी के दौरान शराब पी रहे थे इंजीनियर साहब,हुए निलंबित, खैराबाद विद्युत उपकेंद्र का मामला



इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षण अभियंता मागेंद्र कुमार ने संबंधित जेई के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि अधिशासी अभियंता महेश चंद्र विश्वकर्मा ने टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से विभाग की छवि प्रभावित होती है, इसलिए सख्त कदम उठाया गया है।