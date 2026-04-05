6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: ऑटो से टकराई कार पलटी खाई में,10 घायल

Accident News: मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र में भुजही मोड़ के पास शनिवार को एक सड़क हादसे से अफरा-तफरी मच गई। तेज रफ्तार कार ने सवारियों से भरे ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया। टक्कर के बाद कार भी अनियंत्रित होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के किनारे खाई में [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Apr 04, 2026

Accident News: मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र में भुजही मोड़ के पास शनिवार को एक सड़क हादसे से अफरा-तफरी मच गई। तेज रफ्तार कार ने सवारियों से भरे ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया। टक्कर के बाद कार भी अनियंत्रित होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के किनारे खाई में जा गिरी।


हादसे में ऑटो सवार करीब 10 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुहम्मदाबाद गोहना पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया।


बताया जा रहा है कि ऑटो घरोहिया मोड़ से मुहम्मदाबाद गोहना की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
घायलों में रागिनी चौहान (20), मुकेश भारद्वाज (35), विनोद ओझा (60), अंकित (8), प्रियंका (32), श्रद्धा राजभर (16), मनीषा चौहान (14), नेहा राजभर (14) और ऋतु राजभर (15) शामिल हैं।


घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य कराया। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, तेज रफ्तार और लापरवाही इस दुर्घटना की मुख्य वजह हो सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

bike-car accident

bike-pickup accident

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 07:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: ऑटो से टकराई कार पलटी खाई में,10 घायल

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Weather update: बदलेगा मौसम का मिज़ाज, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 7 और 8 अप्रैल को होगी बारिश

मऊ

Mau News: दबंगों ने युवक को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मऊ

Mau News: ड्यूटी के दौरान शराब पी रहे थे इंजीनियर साहब,हुए निलंबित, खैराबाद विद्युत उपकेंद्र का मामला

मऊ

Weather update: दोपहर बाद बिगड़ा मौसम का मिजाज, किसानों की बढ़ी चिंता

मऊ

Mau News: पिता की हत्या करने वाला पुत्र गिरफ्तार, पागलखाने भेजने की बात से था नाराज

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.