Mau News: ऑटो से टकराई कार पलटी खाई में,10 घायल



बताया जा रहा है कि ऑटो घरोहिया मोड़ से मुहम्मदाबाद गोहना की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

घायलों में रागिनी चौहान (20), मुकेश भारद्वाज (35), विनोद ओझा (60), अंकित (8), प्रियंका (32), श्रद्धा राजभर (16), मनीषा चौहान (14), नेहा राजभर (14) और ऋतु राजभर (15) शामिल हैं।