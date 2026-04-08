Weather update: सुबह सुबह हुई बूंदाबांदी ने बढ़ाई किसानों की चिंता, मड़ाई का कार्य प्रभावित

Weather News: मऊ जनपद में बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार सुबह से ही आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा लिया, जिससे दिनभर धूप नहीं निकल सकी। हल्की बूंदाबांदी के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है। इस अचानक बदलाव का सबसे ज्यादा असर गेहूं की फसल पर पड़ा है, जिसकी मड़ाई इन दिनों जोरों पर होनी थी।