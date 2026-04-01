12वां रैंक लाकर मऊ की प्रियंका यादव बनी सहायक समीक्षा अधिकारी



बताते चलें कि प्रियंका यादव ने दसवीं की पढ़ाई दिए भी बालिका इंटर कॉलेज मऊ से एवं इंटर की पढ़ाई बालेश्वर इंटर कॉलेज शाह मोहम्मदपुर बलिया से प्राप्त किया है। प्रियंका ने स्नातक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एवं परास्नातक की शिक्षा इग्नू विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में प्राप्त की है। इसके साथ ही प्रियंका ने 2021 में डीएलएड की परीक्षा भी पास की है। प्रियंका यादव के पिताजी जनपद मऊ में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और उनके चाचा सुरेन्द्र यादव बलिया जनपद में बतौर प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जो ही आप आरो परीक्षा का परिणाम जारी किया गया उसमें 12वीं रैंक पर चयनित प्रियंका यादव का नाम देखकर परिजनों सहित समस्त क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई।