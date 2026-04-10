Mau News: मऊ में भीषण हादसा, बोलोरो और बाइक की टक्कर में 3 की मौत, मचा कोहराम



प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीबीपुर निवासी रमेश की पत्नी ने घोसी के एक निजी अस्पताल में पुत्र को जन्म दिया था। नवजात के जन्म की खबर मिलते ही गांव के प्रधान राजकुमार यादव के भाई 30 वर्षीय आजाद यादव उर्फ अज्जू, 29 वर्षीय बेचन यादव और 28 वर्षीय प्रमोद यादव अस्पताल पहुंचे थे। वहां हालचाल लेने के बाद तीनों एक ही बाइक से वापस गांव लौट रहे थे।

इसी दौरान घोसी-मधुबन मार्ग पर एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई।