Mau News: पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का दिल का दौरा पड़ने निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

Hari Narayan Rajbhar: घोसी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद का निधन हो गया है। उन्होंने लखनऊ के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार, उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे पूर्वांचल सहित राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई।