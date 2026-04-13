Mau News: कंबाइन में फंस कर महिला की हुई मौत, मचा कोहराम



घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत मशीन को रुकवाया और महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतका के पुत्र गौतम साहनी ने कंबाइन चालक के खिलाफ थाने में तहरीर देकर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। साथ ही कंबाइन मशीन को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।