Mau News: ड्यूटी में तैनात सिपाही को लगी गोली, वाराणसी रेफर



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय हो गए। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरक्षी को गोली लगी है, लेकिन उनकी स्थिति अब नियंत्रण में है। डॉक्टरों के अनुसार, घायल आरक्षी फिलहाल खतरे से बाहर हैं, जो राहत की बात है।

देर रात जिला अस्पताल पहुंचकर अधिकारियों ने घायल आरक्षी का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली किस परिस्थिति में चली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।