मऊ में तेज रफ्तार का तांडव, अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने मचाया कहर, दो वाहनों के बीच पिसा मासूम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आजमगढ़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार 14 वर्षीय आकाश चौहान (पुत्र प्रकाश चौहान, निवासी केरमा साहुआवरी, जनपद आजमगढ़) को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि साइकिल पूरी तरह चकनाचूर हो गई। बेकाबू स्कॉर्पियो यहीं नहीं रुकी, बल्कि आगे बढ़ते हुए सड़क किनारे खड़ी एक चार पहिया वाहन से टकरा गई और उसे घसीटते हुए बिजली के पोल में जा भिड़ी, जिससे पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया।