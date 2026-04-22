बिना उपभोक्ताओं की सहमति से स्मार्ट मीटर न लगाए, शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्यवाही: सांसद राजीव राय

आयुष्मान कार्ड की समीक्षा के दौरान माननीय सांसद ने ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समस्त पात्रों का कार्ड बनवाना सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने, अन्यथा की स्थिति में कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए एक दिन का वेतन काटने के निर्देश उन्होंने दिए। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा बार-बार स्मार्ट मीटर की शिकायत को देखते हुए माननीय सांसद जी ने बिना उपभोक्ताओं की सहमति से स्मार्ट मीटर न लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई उपभोक्ता इस बात की शिकायत करता है कि विभाग द्वारा जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया गया है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी।