मऊ: 155 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, कार बरामद

पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी कर एक कार को रोका, जिसमें विशेष रूप से छिपाकर शराब ले जाई जा रही थी। तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट के नीचे बनाए गए गुप्त स्थान से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। बरामद शराब में सिग्नेचर और ब्लेंडर्स प्राइड ब्रांड की कुल 155 लीटर शराब शामिल है, जिसकी बाजार कीमत करीब 2.5 लाख रुपये बताई जा रही है।