Mau News: कैदी को भगाने की साजिश में तीन पुलिस कर्मियों को 1 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना



यह घटना 30 मई 2012 की है। उस दिन ये तीनों पुलिसकर्मी वाराणसी से एक आरोपी को देवरिया कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे थे। आरोपी लूट और जालसाजी के मामले में जेल में बंद था। पुलिस टीम उसे मंडुवाडीह स्टेशन से ट्रेन में बैठाकर ले जा रही थी।

जब ट्रेन मऊ से आगे इंदारा के पास धीमी हुई, तब आरोपी ने बाथरूम जाने की बात कही। इसी दौरान उसने चालाकी से हथकड़ी ढीली की और मौका देखकर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया।