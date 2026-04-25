Mau News: वर्दीधारी मोबाइल चोर CCTV में कैद, पेट्रोल पंप पर सो रहे गार्ड का फोन उड़ाया

Mau News: मऊ जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत पनियरा इलाके में एक चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें वर्दी पहने एक युवक द्वारा मोबाइल चोरी करते हुए CCTV कैमरे में कैद होने का मामला सामने आया है। यह घटना वाराणसी–गोरखपुर हाईवे स्थित एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पेट्रोल पंप पर तैनात गार्ड देर रात ड्यूटी के दौरान सो रहा था। इसी बीच एक बाइक सवार युवक, जो वर्दी में नजर आ रहा है, मौके पर पहुंचा। CCTV फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि युवक पहले आसपास का जायजा लेता है और फिर धीरे से सो रहे गार्ड के पास पहुंचकर उसका मोबाइल फोन चुरा लेता है। चोरी की पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
सुबह जब गार्ड की नींद खुली तो उसने अपना मोबाइल गायब पाया। इसके बाद उसने आसपास तलाश की, लेकिन फोन नहीं मिला। बाद में CCTV फुटेज खंगालने पर पूरी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें वर्दीधारी युवक की हरकत साफ दिखाई दे रही है।
पीड़ित गार्ड ने इस संबंध में सरायलखंसी थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब आरोपी वर्दी में नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चिंता और आक्रोश है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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