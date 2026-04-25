Mau News: वर्दीधारी मोबाइल चोर CCTV में कैद, पेट्रोल पंप पर सो रहे गार्ड का फोन उड़ाया

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पेट्रोल पंप पर तैनात गार्ड देर रात ड्यूटी के दौरान सो रहा था। इसी बीच एक बाइक सवार युवक, जो वर्दी में नजर आ रहा है, मौके पर पहुंचा। CCTV फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि युवक पहले आसपास का जायजा लेता है और फिर धीरे से सो रहे गार्ड के पास पहुंचकर उसका मोबाइल फोन चुरा लेता है। चोरी की पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।