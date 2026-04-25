मऊ: मिट्टी लदे ट्रैक्टर की टक्कर से महिला की मौत, अवैध खनन पर उठे सवाल

जानकारी के अनुसार, मृतक महिला की पहचान प्रमिला देवी के रूप में हुई है, जो जहनियापुर गांव की निवासी थीं। बताया जा रहा है कि वह किसी काम से कस्बे की ओर जा रही थीं, तभी अचानक पीछे से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई।