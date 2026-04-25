Mau Accident: भीषण सड़क हादसा: स्कॉर्पियो–ट्रेलर की टक्कर में 5 लोगों की मौत, शादी से लौट रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार, झारखंड नंबर (JH 21G3927) की एक स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर अपनी लेन से निकलकर दूसरी लेन में पहुंच गई। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर (BR 28GB2171) से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी पांच लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में वाहन में मौजूद एक पालतू कुत्ते की भी जान चली गई।