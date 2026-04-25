मऊ में भीषण सड़क हादसा: स्कॉर्पियो-ट्रेलर टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

स्कॉर्पियो-ट्रेलर भिड़ंत में 5 की मौत
Mau Accident News: शनिवार की सुबह करीब तीन बजे वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन सड़क पर एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई। दोहरीघाट थाना क्षेत्र के बसारथपुर के पास एक स्कॉर्पियो कार ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी लोग शादी करके घर लौट रहे थे। चालक को झपकी आ जाने से कार अनियंत्रित हो गई। कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर दूसरी लेन में जाकर ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो का पूरा अगला हिस्सा बर्बाद हो गया। कार में सवार सभी लोग फंस गए और बाहर निकालने में काफी समय लगा।
मृतकों में गोरखपुर के खोराबाद थाना क्षेत्र के रानीडीह गांव के निवासी शामिल थे। इनमें 60 वर्षीय विनय श्रीवास्तव, उनकी 58 वर्षीय पत्नी अर्चना और 27 वर्षीय बेटा कृतार्थ थे। साथ ही दो चालक भी थे। बिहार के गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के मटिहानी गांव के 20 वर्षीय रविन्द्र यादव और 28 वर्षीय पुरुषोत्तम कुमार। विनय श्रीवास्तव अपने बेटे कृतार्थ की शादी रांची में मंशा नाम की लड़की से करा रहे थे। शादी 20 अप्रैल को हुई थी। शादी के बाद पूरा परिवार पत्नी, बेटा और दोनों ड्राइवरों के साथ स्कॉर्पियो से गोरखपुर वापस लौट रहा था। खुशी का यह सफर अचानक दुखद मोड़ ले लिया।
शनिवार रात करीब 2:30 बजे जब कार कुसुम्हा बसारथपुर के पास शारदा सहायक नहर कॉलोनी के सामने पहुंची, तभी चालक को नींद आ गई। कार सड़क से भटक गई। पहले डिवाइडर से टकराने के बाद वह दूसरी लेन में चली गई और वहां खड़े ट्रेलर से भीषण टक्कर हो गई। पूरी घटना इतनी तेज थी कि बचने का कोई मौका नहीं मिला। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी घोसी जितेंद्र सिंह और दोहरीघाट थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने करीब ढाई घंटे की मेहनत के बाद स्कॉर्पियो को काटकर सुबह पांच बजे सभी पांच शवों को बाहर निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया।
पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात फिर से शुरू कर दिया। परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। लोग सदमे में हैं और परिवार की इस बड़ी क्षति पर रो रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग