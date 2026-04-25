मऊ में भीषण सड़क हादसा: स्कॉर्पियो-ट्रेलर टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

शनिवार रात करीब 2:30 बजे जब कार कुसुम्हा बसारथपुर के पास शारदा सहायक नहर कॉलोनी के सामने पहुंची, तभी चालक को नींद आ गई। कार सड़क से भटक गई। पहले डिवाइडर से टकराने के बाद वह दूसरी लेन में चली गई और वहां खड़े ट्रेलर से भीषण टक्कर हो गई। पूरी घटना इतनी तेज थी कि बचने का कोई मौका नहीं मिला। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी घोसी जितेंद्र सिंह और दोहरीघाट थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने करीब ढाई घंटे की मेहनत के बाद स्कॉर्पियो को काटकर सुबह पांच बजे सभी पांच शवों को बाहर निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया।