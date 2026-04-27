Mau Police: एसपी ने महिला थाना और बैरक का किया औचक निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि जनपद में प्रशिक्षण पूरा कर लौटी नई महिला रिक्रूट आरक्षियों के लिए थाना परिसर में उचित आवासीय व्यवस्था उपलब्ध हो। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महिला रिक्रूट्स के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण तैयार किया जाए। इसके तहत पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुख्ता इंतजाम करने पर जोर दिया गया।