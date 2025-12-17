Good News: रेलवे में नया चार्टिंग सिस्टम, टिकट कन्फर्म या नहीं? अब 8 घंटे पहले मिलेगी सही जानकारी

आपातकालीन और डिफेंस सहित अन्य कोटे में कंफर्म बर्थ के लिए आवेदन करने का समय भी बदला गया है। जिसके तहत जयपुर से देर रात 12 से सुबह 5 बजे तक जाने वाली ट्रेनों में एक दिन पहले सुबह 12 बजे तक, सुबह 5 से दोपहर 2 बजे तक जाने वाली ट्रेनों में एक दिन पहले दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2:01 बजे से देर रात 12 बजे तक की ट्रेनों में एक दिन पहले शाम 4 बजे तक ही आपातकालीन (ईक्यू) कोटे के लिए आवेदन किया जा सकेगा।