Railway News: बेटिकट यात्रियों से रेलवे मालामाल, बेटिकट वाले सीट पर, कंफर्म टिकट वाले पैसेंजर्स गेट पर

North western Railway: उत्तर पश्चिम रेलवे की सख्ती और लगातार चल रहे चेकिंग अभियानों के बावजूद ट्रेनों में बेटिकट यात्रियों की भीड़ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि सिर्फ जयपुर मंडल में पांच महीने के भीतर ही सवा चार लाख से ज्यादा लोग बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। औसतन हर दिन डेढ़ हजार से ज्यादा बेटिकट यात्री पकड़ में आ रहे हैं। रेलवे समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर जुर्माना वसूल रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अब केवल जनरल डिब्बों तक ही नहीं, बल्कि स्लीपर और एसी कोचों तक में बेटिकट यात्रियों की घुसपैठ बढ़ गई है। इसका सीधा खमियाजा आऱ​क्षित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। धक्का-मुक्की,भीड़ और असुविधा उनकी यात्रा को और कठिन बना रहे हैं।