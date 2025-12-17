17 दिसंबर 2025,

बुधवार

अलवर

40 और 60 फीट रोड समेत कई विकास कार्यों की सौगात, राजस्थान के इस शहर के लिए आई बड़ी खुशखबरी

Rajasthan Development News: अलवर शहर के पटरी पार क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से कराए गए विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जिनका जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा।

अलवर

image

Akshita Deora

Dec 17, 2025

Road-Construction

फोटो: पत्रिका

Alwar News: अलवर शहर के पटरी पार एरिया के हजारों लोगों को नए साल में विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। ये कार्य पूरे हो गए है, जिनका लोकार्पण होगा। करीब 15 करोड़ की लागत से ये कार्य करवाए गए हैं। जिसमें सीसी सड़क से लेकर पेवरीकरण, साइकिल ट्रैक आदि के कार्य शामिल हैं।

शहर के पटरी पार एरिया में विकास कार्यों के अभाव को लेकर राजस्थान पत्रिका ने मुद्दा उठाया था। इसके बाद वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने इसको लेकर प्रशासन और यूआइटी के अधिकारियों की बैठक ली और पटरी पार एरिया के विकास कार्यों के प्रस्ताव मंजूर कराए।

अब तक 40 करोड़ रुपए के विकास कार्य मंजूर किए गए, जिसमें करीब 15 करोड़ के कार्य लगभग पूरे हो गए। यूआइटी के एक्सइएन कुमार संभव अवस्थी का कहना है कि इन पूरे कार्यों का जल्द लोकार्पण होगा। कुछ कार्य प्रगतिरत हैं। पटरी पार सड़कों के बनने से जनता को जलभराव से निजात मिलेगी।

पटरी पार के ये काम हो गए पूरे

अंबेडकर नगर में 30, 40 व 60 फीट रोड पर आंतरिक सड़कों पर डामर कार्य 141 लाख से।

सौम्या विहार के सामने श्याम विहार कॉलोनी में पेवरीकरण कार्य 71.86 लाख से।

अरावली विहार योजना में 33 केवी जीएसएस भवन की चारदीवारी व अन्य विकास कार्य 42.51 लाख से।

रामकिशोर के मकान से गुरुद्वारे को लेते हुए दिल्ली रोड तक सीसी सड़क कार्य 14.88 लाख से।

अरावली विहार में इडब्ल्यूएस क्वार्टर के पास फेज प्रथम के ब्लॉक ए के बड़ा पार्क के पास वाटर हार्वेस्टिंग कार्य 32.10 लाख से।

अरावली विहार फेस प्रथम स्कूल के पास वाटर हार्वेस्टिंग 34 लाख से।

मोती नगर, जनता कॉलोनी, टाइगर कॉलोनी, सूरजमल कॉलोनी, काली मोरी फाटक से 200 फीट बायपास तक सीसी सड़क के कार्य करीब 5 करोड़ से कराए।

जाट कॉलोनी, खुदनपुरी, सोना विहार में सीसी कार्य, अंबेडकर नगर में भाजपा कार्यालय से लेकर 120 फीट रोड वैशाली नगर तक एक भाग में पेवरीकरण पूरा।

नमन होटल से खुदनपुरी रोड की ओर 350 मीटर में डामरीकरण का कार्य।

17 Dec 2025 01:10 pm

