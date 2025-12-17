40 और 60 फीट रोड समेत कई विकास कार्यों की सौगात, राजस्थान के इस शहर के लिए आई बड़ी खुशखबरी

Alwar News: अलवर शहर के पटरी पार एरिया के हजारों लोगों को नए साल में विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। ये कार्य पूरे हो गए है, जिनका लोकार्पण होगा। करीब 15 करोड़ की लागत से ये कार्य करवाए गए हैं। जिसमें सीसी सड़क से लेकर पेवरीकरण, साइकिल ट्रैक आदि के कार्य शामिल हैं।