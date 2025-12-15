कोहरे का कहर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर वाहन टकराए, अलवर के CISF इंस्पेक्टर सहित 2 की मौत

वहीं जयपुर के आदर्श नगर जनता कॉलोनी निवासी शेख मोहम्मद खलील (44) भी अपनी कार से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार एक ट्रोले से टकरा गई। सिर में गंभीर चोट लगने से शेख मोहम्मद खलील की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4-5 अन्य अज्ञात लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल भेजा गया।