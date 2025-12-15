15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

कोहरे का कहर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर वाहन टकराए, अलवर के CISF इंस्पेक्टर सहित 2 की मौत

घने कोहरे के कारण दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हो गया। अलवर के सीआईएसएफ इंस्पेक्टर सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rakesh Mishra

Dec 15, 2025

Delhi-Mumbai Expressway, Delhi-Mumbai Expressway accident, accident due to dense fog, CISF inspector dies, CISF inspector of Alwar dies, Alwar news, Rajasthan news

हादसे के बाद मौक पर मौजूद भीड़। फोटो- पत्रिका

अलवर। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार सुबह घने कोहरे के चलते दो डंपर सहित 10-12 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में अलवर निवासी सीआईएसएफ इंस्पेक्टर और जयपुर के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए।

घटना दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर थाना पिनगवां क्षेत्र के अंतर्गत गांव रनियाला पटाकपुर के पास की है। यहां दो डंपर आपस में टकरा गए थे, जिन्हें सड़क किनारे खड़ा किया गया था। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को ये डंपर दिखाई नहीं दिए और एक के बाद एक वाहन पीछे से टकराते चले गए।

मौके पर ही मौत

इस दौरान सीआईएसएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार पुत्र रूपनारायण शर्मा, निवासी बी-16, अंबेडकर नगर, अलवर अपनी कार से ड्यूटी के लिए दिल्ली जा रहे थे। गांव रनियाला पटाकपुर के समीप पहुंचते ही घने कोहरे के कारण उनकी कार सामने खड़े डंपर से जा टकराई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

ट्रोले से टकराई कार

वहीं जयपुर के आदर्श नगर जनता कॉलोनी निवासी शेख मोहम्मद खलील (44) भी अपनी कार से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार एक ट्रोले से टकरा गई। सिर में गंभीर चोट लगने से शेख मोहम्मद खलील की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4-5 अन्य अज्ञात लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल भेजा गया।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया। इसके अलावा गांव बनारसी के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिलर नंबर 45 के नजदीक भी 7-8 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, हालांकि वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

ये भी पढ़ें

CM भजनलाल शर्मा के हेलीकॉप्टर की यूपी में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी
भरतपुर
CM Bhajanlal Sharma, CM Bhajanlal Sharma helicopter, CM Bhajanlal Sharma helicopter emergency landing, Jaipur News, Bharatpur News, Rajasthan News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 08:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / कोहरे का कहर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर वाहन टकराए, अलवर के CISF इंस्पेक्टर सहित 2 की मौत

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पानी की आवक न हुई तो खत्म हो जाएगा रूपारेल और साहबी नदी का नामोनिशान

अलवर

राजस्थान पत्रिका की ओर से नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित

अलवर

अलवर जिले में घना कोहरा, ठंड बढ़ी, जनजीवन प्रभावित

अलवर

दिलावर के नाम से राशि मांगने के मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा – सच्चाई सामने आई तो मंत्री ने ही बनवाया वीडियो 

अलवर

पनियाला हाईवे पर बनाए जाएंगे 23 अंडरपास, यहां से कर सकेंगे मार्ग क्रॉस 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.