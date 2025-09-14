Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Politics: डोटासरा के विवादित बयान से गरमाई सियासत, बीजेपी नेताओं ने किया तीखा पलटवार

Govind Singh Dotasra Controversial Statement: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को लेकर विवादित बयान दिया। इस बयान के बाद भाजपा भी हमलावर हो गई है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 14, 2025

Vasudev-Devnani-Govind-Singh-Dotasara
वासुदेव देवनानी व गोविन्द सिंह डोटासरा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जासूसी कैमरों के जरिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अपने रेस्ट रूम में हमारी महिला विधायकों को देखते हैं। इस बयान के बाद भाजपा भी हमलावर हो गई है।

इस मामले में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शर्मनाक बयान से उनकी संकीर्ण और महिलाओं के प्रति ओछी मानसिकता साफ झलकती है। पिछली विधानसभा में भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह कहकर कि ‘यह तो मर्दों का प्रदेश है’ महिलाओं का अपमान किया था।

आज फिर उसी विकृत सोच की झलक देखने को मिल रही है। जिन वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने अपना संपूर्ण जीवन राजनीति और समाज सेवा को समर्पित किया है। उन पर निराधार और अपमानजनक आरोप लगाना बेहद शर्मनाक है। इससे कांग्रेस की हताशा और गिरी हुई राजनीति का स्तर साफ दिखाई देता है।

14 Sept 2025 09:46 am

