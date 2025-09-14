Rajasthan Politics: डोटासरा के विवादित बयान से गरमाई सियासत, बीजेपी नेताओं ने किया तीखा पलटवार

उन्होंने कहा कि भाजपा का एक विधायक हमारे लिए कहता है कि जब आप लोग सदन में धरने पर बैठे थे तो आप कुकृत्य कर रहे थे। महिलाओं के पैर दबा रहे थे। उससे घृणित बात कुछ हो नहीं सकती। ऐसे लोगों के सामने हम माननीय अध्यक्ष कहें, थोड़ी बहुत गरिमा हमारी भी है, हमको बचाकर रखनी पड़ेगी। जासूसी करवाना संविधान और कानून की हत्या है और हमारी निजता का हनन है। हमारी महिला विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बताएंगी कि विधानसभा स्पीकर हमारी जासूसी क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री और आरएसएस की शह पर हमारी जासूसी की जा रही है।