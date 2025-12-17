IPL Auction 2026: राजस्थान के इन 5 क्रिकेटरों पर हुई धन वर्षा, कार्तिक शर्मा पर लगा रिकॉर्ड दांव

Rajasthan Cricketer In IPL Auction 2026: अबू धाबी में हुई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजियों ने राजस्थान के क्रिकेटरों पर जमकर धन वर्षा हुई। ऑक्शन में कार्तिक शर्मा, रवि बिश्नोई, राहुल चाहर, मुकुल चौधरी और अशोक शर्मा बिके। सबसे बड़ा दांव युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा पर चेन्नई सुपर किंग्स ने लगाया और उन्हें 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा। इसी के साथ वे आइपीएल में सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं।