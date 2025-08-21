Khatu Shyam Ji: श्यामनगरी अब होगी ग्रीन और क्लीन सिटी, मॉडल बस स्टैंड से भक्तों की राह होगी आसान

खाटूश्यामजी में सुविधा विस्तार को लेकर हुई बैठक में माना कि कस्बे के कई क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम हांफ रहा है। इससे श्याम भक्तों के साथ स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी होती है। इस पर जिला कलक्टर ने यहां के ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में शामिल सदस्यों ने माना कि पार्किंग स्टैण्ड अलग-अलग जोन में डवलप होने से जाम की समस्या से राहत मिल सकेगी। इसके अलावा मॉडल बस स्टैंड से भक्तों की राहें आसान होगी।