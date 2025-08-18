खाटूश्याम-सालासर बालाजी के लिए हेलिकॉप्टर सेवा होगी शुरू, 6 घंटे में दोनों मंदिरों के दर्शन कर लौटेंगे श्रद्धालु

Helicopter Service Start for Khatushyamji: राजधानी दिल्ली से राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी के दर्शनों की राहें अब बेहद आसान होने वाली हैं। भक्तों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि दिल्ली से सीधी हेलिकॉप्टर सेवा 23 अगस्त से शुरू हो रही है। एक निजी कंपनी की ओर से इस सेवा की शुरुआत की जा रही है। जिससे अब श्रद्धालु सड़क मार्ग के लंबे सफर से बचते हुए महज साढ़े छह घंटे में दोनों धामों के दर्शन कर सकेंगे।
कंपनी ने जानकारी दी कि पहली उड़ान 23 अगस्त की सुबह 9:30 बजे दिल्ली के रोहिणी हेलीपोर्ट से रवाना होगी। इस उद्घाटन उड़ान में विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि सवार होंगे। उसी दिन यह हेलिकॉप्टर श्रद्धालुओं को खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी के दर्शन कराकर वापस दिल्ली लौटेगा।
इस यात्रा का प्रति यात्री किराया 95 हजार रुपये तय किया गया है। शुल्क में सिर्फ हवाई सफर ही नहीं, बल्कि अन्य कई सुविधाएँ भी शामिल होंगी।
कंपनी निदेशक अभिनव सहाय ने बताया कि भारत में धार्मिक यात्राएँ सड़क मार्ग से अक्सर बेहद लंबी और थकाऊ होती हैं। खाटू श्याम और सालासर बालाजी की यात्रा में सड़क से 16 से 24 घंटे तक लग जाते हैं। अब हमारी इस सेवा से श्रद्धालु सिर्फ छह घंटे में दर्शन कर सकेंगे और उसी दिन आराम से घर लौट पाएंगे।
दिल्ली और आसपास के राज्यों से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी के लिए जाते हैं। सड़क और रेल मार्ग से लंबी यात्रा के कारण अक्सर थकान और समय की दिक्कत रहती है। ऐसे में इस हेलिकॉप्टर सेवा की शुरुआत से भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
-हैलीपैड से मंदिर तक आने-जाने की व्यवस्था
-दर्शन से पूर्व श्रद्धालुओं के लिए होटल में विश्राम व तरोताजा होने की सुविधा
-सात्विक भोजन की व्यवस्था
-दोनों मंदिरों में वीआईपी दर्शन और प्रसाद
-कुल मिलाकर यह यात्रा लगभग 700 किलोमीटर की होगी।