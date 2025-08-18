खाटूश्याम-सालासर बालाजी के लिए हेलिकॉप्टर सेवा होगी शुरू, 6 घंटे में दोनों मंदिरों के दर्शन कर लौटेंगे श्रद्धालु

Helicopter Service Start for Khatushyamji: राजधानी दिल्ली से राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी के दर्शनों की राहें अब बेहद आसान होने वाली हैं। भक्तों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि दिल्ली से सीधी हेलिकॉप्टर सेवा 23 अगस्त से शुरू हो रही है। एक निजी कंपनी की ओर से इस सेवा की शुरुआत की जा रही है। जिससे अब श्रद्धालु सड़क मार्ग के लंबे सफर से बचते हुए महज साढ़े छह घंटे में दोनों धामों के दर्शन कर सकेंगे।