श्री गंगानगर

श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी: राजस्थान के इस शहर से पुरी के लिए अब सीधी ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

Indian Railways: भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए एक नई खुशखबरी आई है। श्रीगंगानगर से पुरी के लिए नियमित साप्ताहिक रेल सेवा शुरू हो गई है।

श्री गंगानगर

Anil Prajapat

Aug 18, 2025

Sri-Ganganagar-Puri-Weekly-train
ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते स्टेशन अधीक्षक व अन्य। फोटो: पत्रिका

श्रीगंगानगर। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए एक नई खुशखबरी आई है। श्रीगंगानगर से पुरी के लिए नियमित साप्ताहिक रेल सेवा शुरू हो गई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर गाड़ी संख्या 20471 को रविवार दोपहर 2:10 बजे श्रीगंगानगर से रवाना किया गया, जिसे श्रद्धालुओं और रेलवे अधिकारियों ने झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस मौके पर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था, जिन्होंने इस नई रेल सेवा का स्वागत किया। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर 2.10 बजे स्टेशन अधीक्षक नागेन्द्र प्रताप सिंह, डीआरयूसीसी सदस्य सुनील अग्रवाल, सीटीआई रोहताश मीणा, गुरुप्रीत सिंह, चंद्र प्रकाश मित्तल, एडवोकेट राजेंद्र शर्मा व ओम प्रकाश आदि ने लोको पायलट और गार्ड का समान किया।

बिजली संकट से राहत! सौर ऊर्जा से रोशन होगा राजस्थान का यह शहर, 200 मेगावाट के सोलर प्लांट से मिलेगी बिजली
जालोर
Solar-Energy-Station

ट्रेन की यह रहेंगी टाइमिंग

गाड़ी संख्या 20471 श्रीगंगानगर से प्रत्येक रविवार दोपहर 2:10 बजे रवाना होकर मंगलवार को प्रात: 9:30 बजे पुरी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संया 20472 बुधवार सुबह 6:35 बजे रवाना होकर गुरुवार और शुक्रवार को रात 2:05 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी।

ट्रेन का यह रहेगा रूट

यह ट्रेन श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से शुरू होकर करणपुर, रायसिंहनगर, सूरतगढ़, लालगढ़ जंक्शन, बीकानेर जंक्शन, नोखा, नागौर, मेड़ता रोड जंक्शन, डेगाना जंक्शन, मकराना जंक्शन, फुलेरा जंक्शन, जयपुर जंक्शन, दुरगापुरा, वनस्थली निवाई, सवाई माधोपुर, सोढ़रिया, बारा, गुना, अशोक नगर, मूंगाओली, सागर, दमोह, कटनी मुरवारा, शहडोल, अनुपूर जंक्शन, पेंड्रा रोड, बिलासपुर जंक्शन, राजगढ़, झारसुगुड़ा रोड, संबलपुर, राईकाखोल, अंगुल, तलचेर रोड, दीनकनाल, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड जंक्शन पर रुकती है।

धार्मिक पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा

रेलवे अधिकारियों में ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशलेंद्र ने बताया कि इस सेवा से श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी और क्षेत्र का धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा। इस ट्रेन के शुरू होने से श्रद्धालु अब पुरी से श्रीगंगानगर तक बिना किसी रुकावट के सीधे यात्रा कर सकेंगे।

Rajasthan Crime News: राजस्थान में नीले ड्रम में मिला पति का शव, हत्याकांड में आया अब नया मोड़; मचा हड़कंप
अलवर
Rajasthan-Blue-Drum-Murder-Mystery-2

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी: राजस्थान के इस शहर से पुरी के लिए अब सीधी ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

