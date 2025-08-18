Rajasthan Crime News: राजस्थान में नीले ड्रम में मिला पति का शव, हत्याकांड में आया अब नया मोड़; मचा हड़कंप

वहीं, मृतक की पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ शनिवार से लापता है और मकान मालिक का बेटा भी लापता हैं। मकान मालिक की पत्नी मिथलेश की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में इस एंगल को लव अफेयर से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, पु​लिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई घटना से काफी मिलता-जुलता है, जहां इसी साल फरवरी में एक मर्चेंट नेवी अधिकारी की उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी और हत्या को छिपाने के लिए इसी तरह का तरीका अपनाया था।