Rajasthan Crime News: राजस्थान में नीले ड्रम में मिला पति का शव, हत्याकांड में आया अब नया मोड़; मचा हड़कंप

अलवर। राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में उत्तरप्रदेश के मेरठ जैसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। किशनगढ़बास कस्बे की आदर्श कॉलोनी में एक घर की छत पर नीले ड्रम में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को गलाने के लिए नमक भी डाला गया था।
पुलिस ने बताया कि रविवार को खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास कस्बे में 35 वर्षीय एक युवक का शव उसके किराए के मकान की छत पर एक नीले ड्रम में मिला। मृतक की पहचान हंसराम उर्फ सूरज के रूप में हुई है। मृतक के शव पर नमक डाला गया था, ताकि शव जल्दी गल जाए।
वहीं, मृतक की पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ शनिवार से लापता है और मकान मालिक का बेटा भी लापता हैं। मकान मालिक की पत्नी मिथलेश की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में इस एंगल को लव अफेयर से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई घटना से काफी मिलता-जुलता है, जहां इसी साल फरवरी में एक मर्चेंट नेवी अधिकारी की उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी और हत्या को छिपाने के लिए इसी तरह का तरीका अपनाया था।
किशनगढ़बास डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण, थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत और एसआई ज्ञानचंद ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और कई साक्ष्य जुटाए। शव को किशनगढ़बास के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक के परिजनों को सूचना भिजवा दी गई है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खांडेपुर गांव का रहने वाला हंसराम करीब छह सप्ताह से आदर्श कॉलोनी स्थित किराए के मकान में रह रहा था। वह अपनी पत्नी के साथ ईंट भट्टे पर काम करता था। जहां वह काम करता था, उसी ईंट भट्टे पर मकान मालिक का बेटा मुनीम का काम करता था। खैरथल-तिजारा के एसपी मनीष चौधरी ने बताया कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। मृतक की पत्नी और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
मृतक हंसराम की पत्नी सुनीता, उसके तीन बच्चे और मकान मालिक राजेश के बेटे जितेंद्र के लापता पाए जाने के बाद इस हत्याकांड में नया मोड आ गया है। जांच में सामने आया है कि जितेंद्र ने ही हंसराम को मकान किराए पर दिया था। जितेंद्र की पत्नी का 12 साल पहले निधन हो गया था और उसके 13 साल का बेटा भी है। जितेंद्र अक्सर हंसराम के साथ शराब पीता था। शक की सुई सुनीता और जितेंद्र की तरफ घूूम रही है। पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे लव एंगल हो सकता है। अभी पुलिस लापता लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है।
मकान मालिक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि शनिवार को जन्माष्टमी समारोह से लौटने पर उसने सुनीता और अपने बच्चों को गायब पाया। बेटा जितेंद्र भी उस शाम घर नहीं लौटा। रविवार सुबह दुर्गंध आने पर उसने छत पर रखे ड्रम को देखा। दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस का मानना है कि पहले धारदार हथियार से हंसराम का गला रेता गया और फिर शव को नीले ड्रम में छिपा दिया। हालांकि, मौके से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है।