सरिस्का में रोमांचक नजारा: टाइग्रेस ST-30 तीन शावकों संग दीवार फांद सड़क पर आई

सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्यजीवन प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक बेहद रोमांचक दृश्य देखने को मिला। टाइग्रेस ST-30 अपने तीन नन्हे शावकों के साथ अचानक दीवार फांदकर सड़क पर आ गई। यह नजारा टहला रेंज के सफारी ट्रैक पर देखने को मिला, जहां पर्यटकों की जिप्सी कुछ ही दूरी पर थी। आगे चलती टाइग्रेस और उसके पीछे एक कतार में चलते तीन शावक देखकर पर्यटक काफी खुश हो गए।