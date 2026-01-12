12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

सरिस्का में रोमांचक नजारा: टाइग्रेस ST-30 तीन शावकों संग दीवार फांद सड़क पर आई

सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्यजीवन प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक बेहद रोमांचक दृश्य देखने को मिला। टाइग्रेस ST-30 अपने तीन नन्हे शावकों के साथ अचानक दीवार फांदकर सड़क पर आ गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 12, 2026

सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्यजीवन प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक बेहद रोमांचक दृश्य देखने को मिला। टाइग्रेस ST-30 अपने तीन नन्हे शावकों के साथ अचानक दीवार फांदकर सड़क पर आ गई। यह नजारा टहला रेंज के सफारी ट्रैक पर देखने को मिला, जहां पर्यटकों की जिप्सी कुछ ही दूरी पर थी। आगे चलती टाइग्रेस और उसके पीछे एक कतार में चलते तीन शावक देखकर पर्यटक काफी खुश हो गए।

दरअसल, टहला गेट की ओर बढ़ रही जिप्सी के सामने अचानक टाइग्रेस ने दीवार चढ़कर ऊपर आ गई और उसके पीछे शावक एक के बाद एक सड़क पर आते दिखे। कुछ देर तक टाइग्रेस अपने शावकों के साथ सड़क पर चलती रही, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद किया। यह दुर्लभ और रोमांचक पल सभी के लिए यादगार बन गया।


वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरिस्का में बाघों और शावकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी कारण टाइग्रेस ST-30 अपने शावकों के साथ नजर आई। बढ़ती साइटिंग से पर्यटकों में उत्साह है और सरिस्का देश-विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सरिस्का में रोमांचक नजारा: टाइग्रेस ST-30 तीन शावकों संग दीवार फांद सड़क पर आई

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

धूप के बावजूद बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, 13 जनवरी तक कोहरा-शीतलहर का अलर्ट 

अलवर

Inspiration Story : जीवन में संघर्षों के बावजूद अलवर की संजू का इरादा है पक्का, अपने समुदाय में ला रही है बड़ा बदलाव

Inspiration Story Alwar Sanju is bringing change to her Blacksmith community slum children teaching free
अलवर

राजस्थान: गमगीन माहौल में किया राहुल यादव का अंतिम संस्कार, कजाकिस्तान में सड़क हादसे में हुई थी मौत

अलवर

सरिस्का में टाइगर ‘युवराज’ की काला कुआं वॉटर पॉइंट पर लंबी साइटिंग से पर्यटक रोमांचित

अलवर

मनरेगा के स्वरूप में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का उपवास व विरोध 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.