सरिस्का में रोमांचक नजारा: टाइग्रेस ST-30 तीन शावकों संग दीवार फांद सड़क पर आई

सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्यजीवन प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक बेहद रोमांचक दृश्य देखने को मिला। टाइग्रेस ST-30 अपने तीन नन्हे शावकों के साथ अचानक दीवार फांदकर सड़क पर आ गई। यह नजारा टहला रेंज के सफारी ट्रैक पर देखने को मिला, जहां पर्यटकों की जिप्सी कुछ ही दूरी पर थी। आगे चलती टाइग्रेस और उसके पीछे एक कतार में चलते तीन शावक देखकर पर्यटक काफी खुश हो गए।
दरअसल, टहला गेट की ओर बढ़ रही जिप्सी के सामने अचानक टाइग्रेस ने दीवार चढ़कर ऊपर आ गई और उसके पीछे शावक एक के बाद एक सड़क पर आते दिखे। कुछ देर तक टाइग्रेस अपने शावकों के साथ सड़क पर चलती रही, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद किया। यह दुर्लभ और रोमांचक पल सभी के लिए यादगार बन गया।
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरिस्का में बाघों और शावकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी कारण टाइग्रेस ST-30 अपने शावकों के साथ नजर आई। बढ़ती साइटिंग से पर्यटकों में उत्साह है और सरिस्का देश-विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।
