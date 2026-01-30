30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

विद्यालय में सांस्कृतिक व शैक्षणिक गतिविधियों की धूम, भामाशाह व पूर्व छात्रों का हुआ सम्मान

अलवर जिले के सकट कस्बे स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेल गतिविधियों से सजे वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह व पूर्व छात्र परिषद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 30, 2026

अलवर जिले के सकट कस्बे स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेल गतिविधियों से सजे वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह व पूर्व छात्र परिषद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को मंच मिला, वहीं विद्यालय के विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों और पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। रंगारंग नृत्य, देशभक्ति गीत, नाटक और कविता पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही शैक्षणिक और खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

समारोह में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने विद्यालय के पीएमश्री योजना में चयन को क्षेत्र के लिए गौरव बताया।

इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन ने भामाशाहों और पूर्व छात्र परिषद के सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वक्ताओं ने कहा कि भामाशाहों व पूर्व छात्रों का सहयोग विद्यालय की प्रगति की मजबूत नींव है। कार्यक्रम में शिक्षक, अभिभावक, ग्रामीणजन और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 01:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / विद्यालय में सांस्कृतिक व शैक्षणिक गतिविधियों की धूम, भामाशाह व पूर्व छात्रों का हुआ सम्मान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजगढ़ में बोलेरो पलटी, एक की मौत दो घायल, प्रेम विवाह से जुड़ा विवाद आने की बात सामने आई

अलवर

नगर निगम में मनाई गई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, राष्ट्रपिता को किया नमन 

अलवर

स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली, दिया यातायात नियम पालन का संदेश

अलवर

सड़क निर्माण ठप होने से खैरथल के व्यापारियों में आक्रोश

अलवर

जाट बहरोड़ में कार सवार युवकों से सरेआम लूट व मारपीट, फायरिंग से मचा हड़कंप

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.