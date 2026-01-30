विद्यालय में सांस्कृतिक व शैक्षणिक गतिविधियों की धूम, भामाशाह व पूर्व छात्रों का हुआ सम्मान

अलवर जिले के सकट कस्बे स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेल गतिविधियों से सजे वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह व पूर्व छात्र परिषद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को मंच मिला, वहीं विद्यालय के विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों और पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। रंगारंग नृत्य, देशभक्ति गीत, नाटक और कविता पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही शैक्षणिक और खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।
समारोह में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने विद्यालय के पीएमश्री योजना में चयन को क्षेत्र के लिए गौरव बताया।
इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन ने भामाशाहों और पूर्व छात्र परिषद के सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वक्ताओं ने कहा कि भामाशाहों व पूर्व छात्रों का सहयोग विद्यालय की प्रगति की मजबूत नींव है। कार्यक्रम में शिक्षक, अभिभावक, ग्रामीणजन और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
