विद्यालय में सांस्कृतिक व शैक्षणिक गतिविधियों की धूम, भामाशाह व पूर्व छात्रों का हुआ सम्मान

अलवर जिले के सकट कस्बे स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेल गतिविधियों से सजे वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह व पूर्व छात्र परिषद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को मंच मिला, वहीं विद्यालय के विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों और पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया।